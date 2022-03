L’Inter prova a mettersi alle spalle il momento buio: grigliata di gruppo post allenamento

Al Suning Training Centre momento di condivisione speciale per la squadra di Simone Inzaghi. Dopo l’allenamento in vista di Inter-Fiorentina (in programma sabato alle 18:00 a San Siro), i nerazzurri si sono riuniti per una grigliata di gruppo. I nerazzurri cercano così di fare gruppo, dopo un mese sottotono in termini di risultati, al netto delle belle prove di Champions con il Liverpool. Presenti Vidal, ieri out per influenza, e De Vrij e Brozovic, ancora alle prese con allenamenti a parte.

FOTO: Sito Inter