L’Inter prepara la festa: chiesto lo spostamento del match con il Torino a domenica

L’Inter si appresta festeggiare davanti al proprio pubblico, nel match da giocare contro il Torino, il ventesimo scudetto, vinto aritmeticamente ieri nel derby con il Milan. Proprio a tal proposito, la società nerazzurra, visto il rinvio della parata col bus scoperto a causa del maltempo, che era in programma per oggi, ha ufficialmente chiesto alla Lega di Serie A ed al club granata di spostare la partita, prevista per sabato prossimo alle ore 15 a domenica, con calcio d’inizio alle 12.30. Orario che permetterebbe di organizzare la meglio la festa nel pomeriggio, senza alcun problema di ordine pubblico.

Foto: Instagram Inter