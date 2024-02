L’Inter prende tutti a schiaffi: 4 gol anche all’Atalanta. E +12 sulla Juve

Arriva un altro poker dell’Inter: gli uomini di Simone Inzaghi travolgono 4-0 l’Atalanta e si portano a +12 sulla Juventus. Dopo le reti annullate a De Ketelaere e Barella,al 26′ arriva la rete che sblocca la gara di San Siro. Tutta in verticale, o quasi, l’azione dell’Inter: Lautaro trova un corridoio per Mkhitaryan, chiuso – male – da Carnesecchi. Il portiere di Gasperini, in uscita bassa al limite dell’area, non blocca e non allontana il pallone, lasciandolo lì per non toccare con le mani fuori dai sedici metri. Ci si avventa Matteo Darmian che insacca e porta il risultato sull’1-0. Al 40′ l’Inter sfiora il raddoppio con Lautaro, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Appuntamento con il gol solo rimandato per il Toro. Infatti, al 47′, Lautaro palla al limite, stop, finta e sinistro a giro a fil di palo per il raddoppio nerazzurro. La ripresa inizia con un lungo check del Var. Tutto nasce su cross di Dimarco: la palla è molto lunga, rimbalza sulla linea di fondo e rientra in campo, ma sembra uscita. L’assistente chiama la rimessa dal fondo, la sfera la gioca Dumfries, che crossa: Hateboer la sfiora col braccio largo, poi l’arbitro fischia il rinvio. Ma deve fermarsi, perché da Lissone lo richiamano: la sfera non era uscita e allora il tocco dell’esterno diventa punibile perché avvenuto con la palla in gioco. Il resto avviene dagli undici metri: Lautaro tira, Carnesecchi para. Dimarco è il primo ad avventarsi sul pallone e infila il tris dei padroni di casa. Al 72′ arriva anche la rete del 4-0 firmata da Davide Frattesi che anticipa Pasalic sul primo palo dopo un calcio di punizione battuto morbido da Alexis Sanchez dalla destra. Tanta sfortuna per Frattesi, che dopo aver segnato è costretto al cambio per un problema muscolare alla gamba destra. Al suo posto Davy Klaassen. Termina così 4-0 a San Siro, l’Inter vola a +12 sulla Juventus. L’Atalanta, invece, rimane a quota 46 punti al quinto posto.

Foto: Instagram Inter