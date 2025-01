L’Inter passa a Venezia con Darmian. Palo di Busio

Al Penzo l’Inter comanda il gioco fin dai primi minuti ma senza creare occasioni vere e proprio da gol nei primi quindici minuti. Al 16’ lancio lungo di Asllani per Lautaro che fa un controllo magistrale, tira di destro, grande parata di Stankovic, ma il pallone rimane lì e Darmian è il primo ad arrivarci. 1-0 Inter e il VAR conferma! Altre due occasioni pericolose con Lautaro cercato in profondità, ma il Venezia si salva perché il capitano dell’Inter è partito in fuorigioco. Il primo tempo termina sempre con il pallino nel gioco nei piedi dell’Inter ma che non riesce a trovare il raddoppio. La seconda frazione di gioco inizia con un’occasione nei piedi di Oristanio che però spara altissimo. Venezia che continua ad attaccare, miracolo di Sommer in due tempi al minuto 49: su palla inattiva Doumbia colpisce di testa ma è troppo centrale. Dopo un minuto risponde l’Inter con Lautaro, ma Idzes in scivolata ferma un gran tiro dell’argentino. Partita senza grandi emozioni fino al 67 quando Frattesi si trova in to-per-to contro Stankovic che però riesce a compiere un vero e proprio miracolo e mettere in angolo che non viene sfruttato dai nerazzurri. Rischio incredibile per i nerazzurri al 74’ quando Busio in area calcia a giro sul palo lontano che colpisce in pieno. Palla che carambola sui piedi di Pohjanpalo ma in fuorigioco. Fino all’ottantesimo è il Venezia che continua ad attaccare, ma senza mai impensierire il portiere svizzero. Ultimi dieci minuti la squadra di Simone Inzaghi riesce ad addormentare la partita. Tranne che per una grande occasione di Pohjanpalo che però tira centrale dopo una bella sponda di Busio. Finisce così 0-1 dopo il triplice fischio di Piccinini.

Foto: X Darmian