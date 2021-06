L’inter parteciperà alla Florida Cup in estate con Arsenal, Everton e Millionarios

Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club,l’ Inter ha annunciato che prenderà parte alla Florida Cup , torneo estivo che si svolgerà tra il 25 e il 28 luglio negli Stati Uniti: “Le prime date ufficiali dell’estate nerazzurra sono quelle che vedranno l’Inter impegnata negli Stati Uniti, tra il 25 e il 28 luglio, per la Florida Cup, il prestigioso torneo estivo che nell’edizione 2021 vedrà tra le squadre coinvolte, oltre ai Campioni d’Italia, Arsenal, Everton e Millonarios. La cornice dell’evento sarà il Camping World Stadium di Orlando in cui domenica 25 luglio si giocherà il match inaugurale tra Inter e Arsenal, a cui seguirà la sfida tra Everton e i colombiani del Millonarios. I vincitori delle due gare si incontreranno per aggiudicarsi la Florida Cup, mercoledì 28 luglio, e la finale verrà preceduta dalla partita tra le due sconfitte.

The 2021 Florida Cup field is set and we’re coming in !

