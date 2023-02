L’Inter parte forte, la Samp regge: 0-0 all’intervallo a Marassi

Termina in parità la prima frazione di gioco al Marassi: 0-0 tra Sampdoria e Inter. Ottimo avvio dei nerazzurri, che però non sono riusciti a concretizzare il netto predominio territoriale, dando ulteriore fiducia ai blucerchiati. Subito Lukaku: il belga riceve Barella e cerca la porta, Audero smanaccia in corner. I nerazzurri tengono in mano il gioco, ma i blucerchiati provano a rispondere e spaventano pure Onana con il prezioso tacco di Lammers. Passano i minuti e sale il nervosismo, lo testimonia il battibecco fra Barella e Lukaku. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Inter