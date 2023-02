L’Inter non sfonda il muro Samp: finisce 0-0 a Marassi. E ora il Napoli è a +15

Pareggio a reti bianche a Marassi: Sampdoria e Inter non vanno oltre la parità. Partono bene i nerazzurri, dominando la prima frazione di gioco ma senza riuscire a concretizzare il predominio territoriale. La prima occasione capita subito a Lukaku: il belga riceve Barella e cerca la porta, Audero smanaccia in corner. I nerazzurri tengono in mano il gioco, ma i blucerchiati provano a rispondere e spaventano pure Onana con il tacco di Lammers. Passano i minuti e sale il nervosismo, lo testimonia il battibecco fra Barella e Lukaku. Nella ripresa non cambia il rullino della partita, ma i blucerchiati di Stankovic non mollano. Inzaghi prova a trovare la svolta nei cambi e lancia Dumfries-Brozovic-Dzeko per Darmian-Barella-Lukaku, Stankovic risponde puntando sull’esperienza di Rincon e la qualità di Sabiri. Ma la partita continua a viaggiare sullo stesso ritmo. Nel finale la grande occasione è sul mancino dalla lunga distanza di Acerbi, ma Audero chiude la porta aiutato anche dalla traversa. Ma non è finita. A pochi secondi dalla fine, l’occasione capita sui piedi di Lautaro ma il capitano nerazzurro non riesce a girare in rete e così si spengono le speranze nerazzurre. Termina così 0-0 a Marassi, secondo pareggio consecutivo per la Sampdoria. Mentre l’Inter sale a quota 44 punti con il Napoli che, ormai, è sempre più lontano a 15 punti.

Foto: Instagram Inter