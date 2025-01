L’Inter non sfonda: è 0-0 con l’Empoli all’intervallo. Palo di Lautaro

E’ zero a zero all’intervallo della gara tra Inter e Empoli a San Siro. Gara controllata dai nerazzurri, al cospetto però di un Empoli ordinato e ben attento in difesa. Inter che parte forte. ci prova Lautaro, che termina a terra dopo uno scontro con un difensore toscano. Dopo alcuni minuti l’argentino torna in campo ed è subito protagonista con una rovesciata, para Vasquez . Ancora Inter, ancora Lautaro, Ismajli e Viti non si intendono, Lautaro prova a punirli e calcia da zero metri colpendo in pieno il palo. Ci provano i nerazzurri, ma l’Empoli fa buona guardia fino alla fine. E’ 0-0 all’intervallo.

Foto: sito Inter