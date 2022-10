L’Inter non rischia, Lukaku verso l’esclusione con la Fiorentina. Domani la decisione

L’Inter non vuole prendersi nessun azzardo con Romelu Lukaku. E Big Rom potrebbe non essere in panchina neppure contro la Fiorentina. La decisione definitiva sarà presa dopo la seduta in programma domani, prima della partenza della squadra per la Toscana, ma l’orientamento dello staff tecnico e medico è quello di risparmiargli la trasferta al Franchi per lasciarlo alla Pinetina ad allenarsi. Big Rom in questo momento ha bisogno di salire a livello di condizione fisica, lo dicono i dati raccolti nelle ultime sedute, e dunque permettergli di sudare anche sabato, in maniera intensa anche se con la squadra non ad Appiano, è giudicato più utile anche portarlo a Firenze.

Foto: Instagram Inter