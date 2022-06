L’Inter non gradisce le parole di Calhanoglu, possibile multa in arrivo

L’intervista rilasciata a Tivibu Spor di Hakan Calhanoglu ha fatto scalpore. Non solo per le dichiarazioni sul Milan e il suo ex compagno Ibrahimovic, ma anche per quanto detto sull’Inter e sull’allenatore Inzaghi, colpevole secondo il turco di aver, con i cambi, fatto perdere il derby di ritorno ai nerazzurri. Il numero 20 non avrebbe avvisato la società prima di rispondere alle domande e ora potrebbe rischiare una multa.