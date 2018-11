Subito dopo la notizia della rottura del crociato di Rafinha, è arrivato il messaggio dell’Inter al suo ex trequartista. Il club nerazzurro ha dedicato un post sul proprio account Twitter in lingua spagnola al giocatore del Barcellona che ha vestito la maglia nerazzurra in prestito da gennaio a giugno: “Qualunque sia il risultato dei tuoi esami medici speriamo di rivederti presto in campo a fare quello che ti riesce meglio: magie con il pallone”.

Foto: sito ufficiale Barcellona