L’Inter Miami vola in MLS: Messi e Suarez decisivi nella vittoria contro lo Sporting Kansas City

Vittoria nella notte italiana per l’Inter Miami di Messi nel nono match di MLS giocato finora in stagione. La compagine della Florida ha battuto in trasferta, per 3-2 lo Sporting Kansas City. In gol sia la Pulga sia Luis Suarez, autore della rete della vittoria, arrivata a poco meno di venti minuti dal novantesimo. Messi e compagni si portano, grazie a questo successo, a quota 15 punti, in vetta alla Eastern Conference, a pari merito con i New York Red Bulls.

Foto: Facebook Inter Miami