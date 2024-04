L’Inter Miami vince ancora con una doppietta di Messi. In gol anche Suarez

Continua la marcia trionfale dell’Inter Miami in MLS. La squadra della Florida ha ottenuto nella notte la sua sesta vittoria stagionale, travolgendo con quattro gol in trasferta i New England Revolution. Messi si è rivelato essere ancora un assoluto protagonista, con la sua doppietta che ha ribaltato il risultato dopo una rete segnata dai padroni di casa al primo minuto di gioco. Di Benjamin Cremaschi e Luis Suarez i gol che hanno fissato il punteggio sul definitivo 4-1. I punti conquistati dall’Inter Miami, capolista della Eastern Conference dopo undici partite giocate, sono adesso 21, tre in più del Cincinnati FC, secondo in classifica.

Foto: Facebook Inter Miami