L’Inter Miami pensa a mettere sotto contratto anche Jordi Alba e Sergio Ramos

Dopo aver ingaggiato Leo Messi e Sergio Busquets, l’Inter Miami si è lanciato su altre due figure eminenti del calcio globale, e in particolare per i tifosi spagnoli: Jordi Alba e Sergio Ramos. Entrambi i calciatori sono liberi di decidere il proprio futuro dopo la scadenza dei rispettivi contratti con Barcellona e PSG, definitivamente concretizzati nella giornata di ieri. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, i contatti con Jordi Alba sono molto avanzati, mentre nel caso di Ramos, che sembrerebbe più vicino al ritorno al Siviglia, sono stati appena abbozzati.

Foto: Pagina Facebook Inter Miami FC