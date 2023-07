L’Inter Miami ci prova anche per Iniesta

Si è appena svincolato dai giapponesi del Vissel Kobe ma Andrés Iniesta alla soglia dei 40 anni non vorrebbe smettere con il calcio, nonostante abbia rifiutato una proposta di rinnovo del club nipponico. La leggenda del Barcellona, che raggiungerebbe i fatidici “anta” il prossimo 11 maggio, secondo la rivista spagnola RAC-1 avrebbe ricevuto una proposta dall’Inter Miami per raggiungere i compagni dei tempi Blaugrana, Lionel Messi e Sergio Busquets. Sul giocatore però ci sarebbero anche le sirene arabe che hanno già ammaliato più di un fuoriclasse in questa sessione estiva di mercato 2023.

Foto: fcbarcelona.com