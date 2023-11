L’Inter Miami aspetta Luis Suarez: l’uruguaiano dovrebbe arrivare nel 2024

Luis Suarez si prepara a riabbracciare l’amico Lionel Messi. Questo è quanto riferisce questa mattina il quotidiano spagnolo El Pais, secondo il quale il “Pistolero” avrebbe deciso di firmare con l’Inter Miami al termine della sua avventura con il Gremio, il prossimo 31 dicembre. L’uruguaiano 36enne sarebbe pronto a chiudere la carriera in MLS, proprio nella squadra dei suoi ex compagni al Barcellona Messi, Busquets e Jordi Alba. Il tecnico dell’Inter Miami, Gerardo Martino, recentemente in una conferenza stampa ha anche parlato del possibile arrivo del centravanti, rivelando che c’è un progetto per la prossima stagione che prevede il coinvolgimento di Suarez.

Foto: Instagram Luis Suarez