L’Inter lancia la sfida con Lukaku: “Avvistato gigante, difese già allertate”

L’Inter lancia la sfida sui canali social, pubblicando una caricatura di Romelu Lukaku in versione gigante, che sovrasta il Duomo di Milano.

La società nerazzurra ha poi scritto, allertando le avversarie: “Milano, 01/07/2022: Avvistato gigante, difese già allertate”.

Lukaku vuole tornare ad essere il fattore decisivo del campionato, come lo è stato nelle due stagioni precedenti in casa Inter, quando ha chiuso con 64 gol in 97 presenze in nerazzurro.

Foto: twitter Inter