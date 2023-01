L’Inter in rimonta vince 2-1 con la Cremonese. Una doppietta di Lautaro ribalta la magia di Okereke

L’Inter riscatta la sconfitta contro l’Empoli e vince a Cremona, in uno degli anticipi della 20a giornata di Serie A. Una vittoria in rimonta dei nerazzurri allo Zini, che rilanciano le ambizioni dell’Inter in zona Champions. Inter che però ha iniziato male, con la Cremonese che ha sbloccato la gara all’11’ con un grandissimo gol di Okereke, che ha sorpreso Onana da fuori.

Il pareggio al 21′ con Lautaro. Inter che nel finale di tempo ha sfiorato il 2-1 con Dimarco, bravo Carnesecchi ad opporsi.

Gara viva comunque, con la Cremonese che anche nella ripresa è riuscita a mettere in difficoltà l’Inter, che sempre grazie a Lautaro ha trovato la rete del 2-1 al 65′. Per il campione del Mondo, 11° gol in campionato, quarta stagione in doppia cifra per il Toro argentino.

Inter che trova anche una traversa nel finale ma non chiude la gara. La Cremonese ci prova, ma non riesce a trovare il pareggio. Finisce 2-1 per l’Inter che sale a 40 punti, momentaneamente a -10 dal Napoli, impegnato domani. La Cremonese resta ultima a 8 punti.

