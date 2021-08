L’Inter ha quattro carte in mano: può fare poker. Ecco come

Salutato Romelu Lukaku, pronto a volare per le visite mediche e per raggiungere il suo amato Chelsea, ora l’Inter ha messo in moto per una strategia di mercato che può consentire di fare (almeno) poker.

L’Inter ha quattro carte in mano e vorrebbe chiudere in questo modo: un doppio attaccante (ci sono gli accordi con Zapata, è in atto il pressing per Dzeko, tutto gli altri nomi sono alternativi); un esterno di fascia come Dumfries che ha rotto con il PSV e sta aspettando che i nerazzurri affondino; un centrocampista come Nandez che può adattarsi sulla fascia nel 3-5-2, tutto questo perché l’uruguaiano si è promesso all’Inter, al punto da non presentarsi alla partenza per l’ultima amichevole del Cagliari. Una situazione che coinvolge Nainggolan, braccato dal Besiktas e che però freme per tornare in Sardegna.

Le grandi manovre sono in corso, è chiaro che strada facendo possono accadere altre cose, ci sono situazioni in uscita da sistemare (per esempio Pinamonti) e altre opportunità che magari si materializzeranno. Situazione da seguire passo dopo passo, l’Inter intanto ha quattro carte in mano.

Foto: Sito Inter