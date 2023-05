L’Inter gioca a tennis e si prende il quarto posto: 6-0 all’Hellas Verona

Punteggio tennistico tra Inter e Hellas Verona al Bentegodi: i nerazzurri vincono 6-0. Partono forte gli uomini di Simone Inzaghi, ma la rete del vantaggio arriva al 31′ grazie all’autorete di Gaich sul cross teso di Dimarco. Un gol che apre le danze per i nerazzurri che calano un uno-due micidiale – tra il 36′ e il 37′ – con con la rete dalla distanza di Calhanoglu e il piazzato di Dzeko a tu per tu con Montipò. A inizio ripresa il tecnico scaligero, Marco Zaffaroni, pensa già alla prossima partita: fuori Lazovic e Verdi, dentro Doig e Duda. Al 55′ arriva anche il poker nerazzurro firmato da Lautaro Martinez. I nerazzurri non si fermano ed Edin Dzeko trova anche la doppietta personale dopo una cavalcata di Acerbi. Messa la partita in cassaforte, Inzaghi pensa alle prossime partite ed effettua i cambi: dentro Bellanova, Zanotti, Darmian e Gagliardini. Nei minuti finali arriva anche il gol definitivo del 6-0 firmato, ancora, da Lautaro Martinez. Tre punti importanti per i nerazzurri che si portano a quota 60 punti, prendendosi il quarto posto in solitaria.

Foto: Instagram Inter