L’Inter fa suo il derby: a segno Brozovic e Lukaku. Conte cala il poker

Termina l’attesissimo derby della Madonnina e l’Inter si aggiudica la supremazia cittadina. Primo tempo piuttosto equilibrato, ma nella ripresa Brozovic la sblocca: punizione di Sensi, palla per il croato che dal limite libera il destro e, complice la deviazione di Leao, la sfera entra alle spalle di Donnarumma. Poco Milan, l’Inter legittima il vantaggio e raddoppia al 78′: cross dalla sinistra di Barella e Lukaku vola in cielo girando di testa in porta. Antonio Conte fa suo il derby e cala il poker di successi staccando nuovamente la Juve in testa alla classifica. Per Marco Giampaolo c’è ancora tanto lavoro da fare. Hernandez, Leao e Rebic le uniche note positive, ma il Milan resta un cantiere apertissimo.

Venerdì 20 settembre

20:45 Cagliari-Genoa 3-1 (Simeone, aut. Zapata, Joao Pedro – Kouame)

Sabato 21 settembre

15:00 Udinese-Brescia 0-1 (Romulo)

18:00 Juventus-Verona 2-1 (Ramsey, Ronaldo – Veloso)

20:45 Milan-Inter 0-2 (Brozovic, Lukaku)

Domenica 22 settembre

12:30 Sassuolo-Spal

15:00 Bologna-Roma

15:00 Lecce-Napoli

15:00 Sampdoria-Torino

18:00 Atalanta-Fiorentina

20:45 Lazio-Parma

CLASSIFICA: Inter 12; Juventus 10; Bologna 7; Atalanta, Milan, Napoli, Torino, Cagliari, Brescia 6; Roma 5; Lazio, Genoa, Verona 4; Sassuolo, Parma, Lecce, Spal e Udinese 3; Fiorentina 1; Samp 0.

