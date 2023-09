L’Inter fa la partita, la Salernitana resiste e riparte ma è parità all’intervallo (0-0)

Il primo tempo di Salernitana-Inter è vivace, ma sono poche le occasioni da gol: 0-0 all’intervallo all’Arechi. Dopo un avvio tutto interista, coi giocatori di Simone Inzaghi in maglia bianca per l’occasione, i granata di Paulo Sousa si difendono con ordine, rendendosi anche pericolosi con il tandem Dia-Cabral. Il primo squillo della gara arriva al 18′ con Thuram che viene spinto e l’Inter chiede il rigore, ma Abisso non fischia e il Var non interviene dopo il silent check. Immediata la risposta dei padroni di casa con Cabral: buona trama della Salernitana che per la prima volta si rende pericolosa: il tiro del centravanti viene però murato dalla difesa interista con Pavard. E l’ultimo squillo della prima frazione di gioco è ancora per gli uomini di Sousa e per il solito Cabral che si libera di Pavard e poi calcia in porta senza trovare la porta.

Foto: Instagram Inter