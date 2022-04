L’Inter è un rullo: tre gol anche alla Roma (Dumfries-Brozovic-Lautaro-Mkhitaryan, 3-1) e primo posto momentaneo

Triplice fischio a San Siro, vittoria senz’appello dell’Inter che ha battuto la Roma con un secco 3-1. Tre punti che mettono in discesa il cammino di Inzaghi verso lo scudetto, in attesa della gara del Milan di domani con la Lazio.

Dopo il 2-0 del primo tempo, Inter che trova subito il tris con Lautaro, abile di testa a insaccare un angolo di Calhanoglu. Roma in bambola che non riesce a rendersi pericolosa. Mourinho toglie uno spento Pellegrini, ma la musica non cambia. Nessun problema per i nerazzurri nel contenere gli ospiti, raramente pericolosi che fanno incetta di errori. Da segnalare solo i cori dagli spalti per Mourinho, che ha prontamente ringraziato. All’86’ il gol della bandiera di Mkhitaryan, con un bel destro a premiare un assist di Shomurodov. Al triplice fischio grande gioia per Skriniar e compagni, che sanno di aver fatto un grande passo in avanti verso il ventesimo scudetto.

FOTO: Twitter UCL