L’Inter è pronta a dare il benvenuto a Marcus Thuram

La clamorosa svolta anticipata venerdì: Marcus Thuram all’Inter e non al Milan, con un sorpasso da molti inatteso e poi concretizzatosi. Adesso è il tempo dei passaggi formali, quelli più semplici e che non hanno bisogno di approfondimenti. Basta mettersi alla finestra e aspettare, nelle prossime ore il figlio d’arte in scadenza con il Borussia Monchengladbach sarà a Milano per le visite e per conoscere i suoi nuovi dirigenti. Dalla clamorosa volata al primo faccia a faccia, l’Inter è pronta a dare il benvenuto a Thuram.

Foto: Instagram Thuram