L’Inter domina il derby primavera: 3-0 al Milan

Quarantacinque straordinari per l’Inter, e da horror per il Milan. Derby a senso unico, indirizzato già nella prima metà di gara, con l’Inter che domina in lungo e in largo, realizzando tre reti con Satriano (doppietta) e Vezzoni. Malissimo i rossoneri, che trovano il primo tiro dal match con Olzer solamente al 44′. Sconfitta pesante per il Milan, che dopo l’ottima vittoria contro l’Empoli, cade in casa contro l’Inter. Forse la prestazione più brutta in stagione per i rossoneri. Neroazzurri padroni del campo per novanta minuti e che si portano così a -2 dalla Roma, bloccata a Cagliari per 2-2 ma capace di riprenderla in extremis.

Foto: Inter Primavera Twitter