L’Inter di Inzaghi non può più sbagliare e Lautaro vuole tornare al gol in Champions a San Siro dopo due anni

Match fondamentale questa sera per le sorti dell’Inter in Champions League. A San Siro arriva lo Sheriff, capolista del girone e vera rivelazione della competizione. Il solo punto in due partite obbliga di fatto la squadra di Inzaghi a non poter più sbagliare: contro i moldavi servirà necessariamente una vittoria. I tifosi e tutto l’ambiente interista si aspettano molto anche da Lautaro Martinez, alla ricerca di un gol in Champions a San Siro che manca da ormai due anni, ossia dalla rete contro il Borussia Dortmund nell’ottobre 2019. L’argentino cerca la sua consacrazione definitiva dopo aver preso sulle spalle l’eredità di Lukaku e questa sera cercherà di trascinare i nerazzurri davanti ai 45mila tifosi previsti al Meazza.

FOTO: Twitter Inter