L’Inter di corto muso batte il Verona 1-0. Decide Lautaro Martinez

Un’Inter non bella batte con il minimo sforzo il Verona per 1-0. Decide un lampo dopo 3 minuti del campione del Mondo, Lautaro Martinez. Inter che poi non è riuscita a chiudere la gara, abbassando i ritmi e provando a gestire il vantaggio. Il Verona è cresciuto poco alla volta, ma nel primo tempo non ha mai impensierito la retorguardia nerazzurra.

Nella ripresa, l’Inter troverebbe il 2-o, con un pallonetto di Lautaro, ma l’argentino commette fallo prima del gol, che viene annullato. L’Inter fatica, San Siro mugugna, il Verona ci crede, e nel finale mette sotto assedio i nerazzurri, che soffrono, ma tengono duro.

Finisce 1-0 per l’Inter, che di corto muso batte il Verona. L’Inter sale a 37 punti, aggangiando la Juve al terzo posto e accorciando sul Milan. Il Napoli resta a 10 punti.

Foto: twitter Inter