L’Inter con il Sassuolo può superare i 90 punti: è successo solo due volte nella storia

L’Inter sfiderà il Sassuolo stasera al Mapei Stadium. I nerazzurri, a quota 89 punti in classifica, avranno l’opportunità di vendicarsi sui neroverdi, unica squadra capace di batterli in Serie A in questa stagione, e di tagliare un traguardo riuscito poche volte nella storia del club meneghino. Solamente in due occasioni, infatti, la Beneamata ha tagliato il traguardo dei 90 punti in un singolo campionato: nel 2020/21, con 91 punti conquistati sotto la guida di Antonio Conte, e nel 2006/07, con il punteggio record di 97, ottenuto con Roberto Mancini in panchina.

Foto: Instagram Inter