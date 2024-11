L’Inter col brivido batte il Venezia 1-0 (Lautaro). I nerazzurri si portano a -1 dal Napoli. Domenica prossima lo scontro diretto

L’Inter il Venezia nel posticipo domenicale di Serie A. Un successo che proietta i nerazzurri a -1 dal Napoli, a una settimana dallo scontro diretto.

Gara molto viva rispetto al risultato nel primo tempo, con i nerazzurri che hanno avuto almeno 4 palle gol per sbloccare il match, ma sono stati bloccati da un grande Stankovic, portiere del Venezia.

Un paio di chance per Lautaro nei primi minuti, poi grossa occasione per Thuram, che da solo davanti a Stankovic, si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Anche Mkhitaryan ha una chance clamorosa, con una palla di Dumfries che viene messa in mezzo, l’armeno batte a rete ma para Stankovic. Nel finale è strepitosa anche la parata di Sommer su Oristanio a salvare la porta nerazzurra. A fine primo tempo è 0-0 al Meazza.

Al 51′ passa in vantaggio l’Inter, grande azione a sinistra, con Dimarco che serve in mezzo Mkhitaryan che di sinistro trova il gol. Ma poco dopo, il VAR annulla per fuorigioco di Dimarco. Un minuto dopo, clamorosa chance per il Venezia con Pohjanpalo che calcia addosso a Sommer. Al 67′ passa in vantaggio l’Inter. Stavolta tutto buono, ancora parte tutto dal sinistro di Dimarco che fa partire un cross meraviglioso al bacio, dove stacca di testa Lautaro Martinez per il vantaggio dei nerazzurri. Lautaro torna a segnare a San Siro dopo oltre otto mesi (4-0 contro l’Atalanta)

Al 68′, clamorosa chance per il raddoppio, palla in area per Thuram che calcia ancora addosso a Stankovic. Nel finale i nerazzurri si abbassano troppo e al 98′ arriva la beffa clamorosa con il Venezia che trova il pareggio con Sverko. Ma il VAR rileva un tocco di mano e quindi annulla all’ultimo secondo. Vince l’Inter che sale a 24 punti, a -1 dal Napoli in attesa dello scontro diretto.

