L’Inter celebra la tripletta di Lukaku: “Venerdì sera, vediamo triplo. Big Rom is on fire”

Romelu Lukaku ha calato una tripletta nella sfida di questa sera tra Svezia e Belgio nella prima sfida valevole per le qualificazioni al prossimo europeo. Tre reti che non sono passata inosservate in Italia e l’Inter ha voluto celebrare il proprio attaccante: “Venerdì sera: vediamo triplo. Big Rom is on fire”.

Foto: Instagram Belgio