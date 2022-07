L’Inter cade 1-0 contro il Lens, Openda beffa i nerazzurri al 90′

L’Inter cade contro il Lens per 1-0. Decisivo il gol di Openda che, al 90′, anticipa tutti sul primo palo e di interno lascia partire una carambola che Cordaz vede solamente entrare in rete. Per il resto i francesi si sono fatti sicuramente preferire nel primo tempo, quando hanno creato le occasioni migliori, non passando in vantaggio grazie agli interventi di Handanovic e della difesa. In attacco Dzeko e Correa appaiono ancora imballati dalla preparazione. Gli ingressi di Lukaku e Lautaro hanno vivacizzato un po’ l’attacco e per poco il belga non ha trovato la rete del vantaggio su ottimo assist di Lazaro, chiuso solo dall’uscita di Samba. Sembrava una partita destinata ad avviarsi sullo 0-0, fino all’ultimo quando Openda ha sorpresa la retroguardia nerazzurra.

Foto: Facebook Inter