L’inter batte 2-0 la Reggina in amichevole. A segno Dzeko e Lukaku. A Simone il derby in famiglia contro Filippo

L’Inter nel finale vince l’amichevole del Granillo contro la Reggina, nel derby speciale in panchina, con i due fratelli Inzaghi a sfidarsi. La spunta Simone, ma dopo 80 minuti di equilibrio e di una Reggina che ha tenuto testa ai nerazzurri.

Finisce 2-0 per l’Inter, con i gol di Dzeko all’80’ e di Lukaku all’87’.

Inter che aveva colpito un palo nel primpo tempo sempre con Lukaku e all’85’ con Gosens, di tacco, prima del raddoppio dell’olandese. Anche Onana protagonista sullo 0-0 su Giraudo, a impedire il vantaggio dei calabresi. Nel recupero palo anche per la Reggina con Canotto. Termina tra sorrisi e un bel clrima l’amichevole, con Simone Inzaghi che ritrova il gol dei due bomber.

Foto: twitter Reggina