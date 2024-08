L’Inter batte 2-0 il Lecce (Darmian-Calhanoglu). Blitz del Genoa a Monza (0-1, Pinamonti)

L’Inter ottiene la prima vittoria in campionato. Battuto il Lecce senza particolari problemi per 2-0. Un gol per tempo per la compagine nerazzurra.

Gara indirizzata dopo 5 minuti. E’ Darmian a sbloccare la contesa, con un colpo di testa su spizzata di Taremi. Da quel momento Inter in controllo totale, pur non accelerando più di tanto. Poco Lecce, per impensierire i campioni d’Italia. Nella ripresa, gara chiusa al 69′ su calcio di rigore. Fallo su Thuram, ingenuo, non sbaglia Calhanoglu. Nel finale ci prova il Lecce ma l’Inter controlla senza problemi e vince 2-0.

Nell’altra gara, blitz del Genoa in casa del Monza per 1-0. Gara equilibrata decisa in un minuto nel primo tempo. Al 44′ segna Daniel Maldini per il Monza, ma la rete è annullata dal VAR per un fuorigioco di Petagna. Un minuto dopo, grandissimo colpo di testa di Pinamonti per la rete del Genoa, decisiva. Tre punti fondamentali per il Genoa che sale a 4, capolista insieme all’Inter al momento.

Foto: Twitter Inter