L’Inter attacca ma non sfonda. Il Como punge. E’ 0-0 a San Siro all’intervallo

Terminato il primo tempo al Meazza tra Inter e Como. E’ 0-0 dopo i primi 45 minuti, con l’Inter che fa la partita ma un buon Como in ripartenza punge i nerazzurri quanto può. Al 12′ buona chance per Mkhitaryan che riceve palla in area, calcia, ma alto. Al 31′ reagisce il Como, Fadera scappa via alla difesa nerazzurra in posizione regolare, si ritrova in area ma colpisce debolmente contrastato da Bisseck: para Sommer. Al 33′, la chance più grande è per i nerazzurri. Il Como sbaglia e concede campo all’Inter, l’occasione d’oro arriva a Dumfries che da ottima posizione manda alto. Sprecato praticamente un rigore in movimento. Nel finale, occasione anche per Dimarco, ma la palla alta. Finisce 0-0 il primo tempo.

Foto: sito Inter