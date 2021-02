L’Inter abbatte la Lazio (3-1) e scavalca il Milan in vetta

L’Inter ha battuto la Lazio 3-1 a San Siro nel posticipo domenicale della 22a giornata di Serie A. I nerazzurri, con questo successo, salgono a 50 punti in classifica, scavalcando il Milan che è fermo a 49 dopo il ko di La Spezia. Decisivo come sempre Lukaku che ha sbloccato su rigore al 22’ concesso per fallo di Hoedt (titolare all’ultimo momento per i problemi di Radu) su Lautaro. Impeccabile la trasformazione del belga. La Lazio era partita bene e complessivamente ha giocato un primo tempo più che sufficiente, ma raramente si è resa pericolosa: al 38’ Immobile ha provato dalla distanza, Handanovic in due tempi. Al 46’ il raddoppio di Lukaku servito da Brozovic e liberato da una deviazione di Lazzari. Dopo un controllo al Var, convalidato il 2-0 nerazzurro.

Nella ripresa, Hakimi, a 30′ dalla fine, sbaglia il clamoroso 3-0, dalla ripartenza, la Lazio usufruisce di un calcio di punizione. La conclusione di Milinkovic-Savic è deviata da Escalante che insacca la rete biancoceleste.

Neanche il tempo di esultare che un devastante Lukaku (300 gol in carriera) semina il panico in area laziale e serve a Lautaro un cioccolatino per il 3-1 finale.

L’Inter compie il sorpasso e attende il Milan nel derby domenica prossima per provare anche la fuga.

Foto: Twitter Inter