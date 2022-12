L’inno che ha accompagnato l’Argentina al Mondiale: “Muchachos, la terra di Diego e Lionel”

Il cammino dell’Argentina verso il trionfo a Qatar 2022 è stato accompagnato da un inno, composto un mesetto prima del Mondiale, che è diventato piano piano sempre più virale e cantato dai tifosi dell’Albiceleste a ogni partita.

La canzone, chiamata “Muchachos”, canta della storia dell’Argentina, e inizia con “Sono nato in Argentina, la terra di Diego e Lionel, parla di Messi e Maradona, ma fa riferimento anche alla guerra delle Falkland e alle finali perse dalla nazionale argentina, in Italia e in Brasile, al Maracanà. Proprio dal Maracanà ricomincia la storia del trionfo dell’Albiceleste, con la vittoria della Copa America 2021.

Il testo si conclude con un augurio, la speranza di vincere la terza Coppa del Mondo e con Diego che ispiri Messi. “E possiamo vedere Diego in cielo / con Don Diego e La Tota incoraggiando a Lionel”.

Ed è andata proprio così.

Foto: Instagram Argentina