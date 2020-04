L’iniziativa di Renica: “Un fondo di solidarietà a favore dei calciatori dilettanti”

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli scudettato, ha voluto dar seguito in Italia a una bella iniziativa prodotta in Argentina dall’ex compagno di squadra, Diego Armando Maradona, a favore dei calciatori più deboli e con difficoltà di sostentamento, con l’istituzione di un fondo di solidarietà. Il progetto denominato “Tutele e diritti dei calciatori dilettanti” non è altro che una comunità di addetti ai lavori, esperti, opinionisti e semplici appassionati che si propone di sensibilizzare l’intero sistema federale sulla problematica relativa ai diritti dei calciatori che militano nelle categorie dilettantistiche, nazionali e regionali. “L’emergenza Coronavirus ha mutilato i diritti acquisiti di quei giocatori dilettanti che ora rischiano di non percepire i rimborsi pattuiti con le loro società di appartenenza – si legge in una nota diffusa -. Poche e non sempre efficaci tutele e garanzie in gradi di proteggerli. Inesistenti gli ammortizzatori sociali. Da qui l’esigenza di portare la loro voce all’attenzione di un mondo non sempre attento alle criticità che caratterizzano il mare magnum del dilettantismo”.

