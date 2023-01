L’iniziativa di Lanna: “Voglio organizzare un trofeo in onore di Vialli”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha così ricordato Gianluca Vialli: “Luca per me è stato un amico, un compagno, un fratello, una guida, sia da giocatore che da uomo. Quest’anno ci siamo sentiti spesso, ho chiesto consigli e pareri per il mio ruolo di presidente della Sampdoria, una cosa che lui ha sempre sognato… Ha sempre avuto la Samp nel cuore, voleva sapere tutto di quello che succedeva. E’ sempre stato molto legato a questo club, alla presentazione del libro si emozionò davanti ad i tifosi che lo osannavano. Per lui fu una delle giornate più belle degli ultimi tempi, uscì con le lacrime agli occhi. E’ stato grande persona e grande calciatore, mancherà a tutti”. Poi ha proseguito: “Quella Sampdoria era stata creata da Mantovani, che aveva scelto degli uomini prima ancora che dei calciatori. Quel gruppo si amalgamò col tempo, creando una grande chimica. Quando ci vediamo ci sembra di essere ancora ragazzini e Luca era uno dei leader, aveva sempre la battuta pronta, in campo gli bastava uno sguardo per farci capire cosa voleva. E’ stato sempre positivo, trascinava anche solo con i gesti e col suo impegno. Aveva equilibrio e lo trasmetteva alla squadra, questo ci dava forza perché era un trascinatore. Una cosa che mi piacerebbe è quella di fare un trofeo con Chelsea, Juventus, Cremonese e Sampdoria in sua memoria, col ricavato che andrebbe in beneficienza. Mi piacerebbe poterlo fare, per far sì che diventi qualcosa di indelebile. Poi vedremo qualche altra iniziativa in città”.

Foto: Twitter Sampdoria