L’iniziativa del Como: ad ogni vittoria la società paga da bere ai propri tifosi

Bella iniziativa del Como calcio che per ogni vittoria della propria squadra, pagherà da bere ai propri tifosi.

L’iniziativa è nata lo scorso week-end, subito dopo la prima vittoria interna in campionato contro l’Alessandria. Appena terminata la gara, i gestori di alcuni locali hanno iniziato ad offrire bevande ai tifosi lariani. Il tutto offerto dalla società. Iniziativa lanciata con il seguente slogan: “I bianco blu vincono? Il Como paga da bere“, lanciata in accordo con Confcommercio, Confesercenti e amministrazione comunale della città.

Un’iniziativa che ha ricevuto una pioggia di consensi da tutta Italia per l’originale idea dell’area marketing del club. I locali che aderiranno saranno scelti insieme da Confcommercio, Confesercenti e dal Comune, ma non saranno resi pubblici: l’effetto sorpresa è obbligatorio. Non c’è nessuna regola scritta, saranno i lavoratori dei bar di volta in volta a dare l’annuncio ai fortunati che si trovano ai tavoli che avranno un giro pagato dal club.

Un’iniziativa, come si legge anche sulle pagine social del club, che è volta anche a dare un sussidio alle attività come bar, ristoranti e altri locali pubblici, gravemente colpiti durante la pandemia.

“Un modo per brindare tutti insieme, basta che le persone siano felici quando il Como vince”, ha detto la società, che vuole avvicinare la gente alla squadra e portare più gente possibile allo stadio.

