L’Inghilterra si schiera contro l’omofobia: il comunicato della FA

Dopo l’episodio che ha visto protagonista Frank Lampard, la FA ha annunciato sanzioni laddove i tifosi intonassero cori omofobi (specificamente rent boy). Dunque: “Queste regole si applicano alla condotta dei tifosi in casa e in trasferta, e i club a tutti i livelli hanno la responsabilità di garantire che i loro spettatori si comportino in modo appropriato quando assistono alle partite “.

Foto: twitter Inghilterra