L’Inghilterra non vinceva in Italia dal 1961. Anche all’epoca per gli Azzurri segnò un oriundo (Sivori)

Serata amara per l’Italia che vede infrangersi due importanti record che portava avanti da decenni. Innanzi tutto l’Inghilterra non vinceva in Italia dal lontanissimo 1961, era una gara amichevole che finì 3-2 per gli inglesi a Roma. Una curiosità, anche in quella gara segnò un oriundo per gli Azzurri, segnò Omar Sivori, come stasera Retegui.

Altro record amaro, l’Italia non perdeva in casa una gara di qualificazione agli Europei dal 1995. Insomma, una serata che va archiviata presto.

