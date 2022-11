L’Inghilterra frena e non convince: con gli Stati Uniti finisce 0-0

Dopo le netta affermazione contro l’Iran, delude l’Inghilterra, nella seconda uscita a Qatar 2022. Finisce 0-0 il derby anglofano contro gli Stati Uniti, che non solo imbrigliano gli inglesi, ma avrebbero meritato anche la vittoria.

Gara equilibrata, occasioni in particolare nel primo tempo. Pericolosa prima l’Inghilterra con Saka, per quella che sarà la vera occasione dei tre leoni nel match. Poi sale in cattedra la Nazionale a stelle e strisce. McKennie spreca un gol a colpo sicuro, traversa di Pulisic e parate di Pickford.

Nella ripresa, calano anche gli americani, ma l’Inghilterra non riesce quasi mai a cambiare ritmo e a creare patemi agli americani. Al 92′, Kane di testa sfiora la rete che avrebbe regalato i tre punti all’Inghilterra. Finisce 0-0, dopo 4 minunti di recupero. L’Inghilterra sale a 4 punti, l’Iran è a 3, gli Stati Uniti a e chiude il Galles a 1.

Foto: twitter Nazionale inglese