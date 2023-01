Lingard punge lo United: “Sono indietro in tutto, dalle infrastrutture ai social”

Durante l’intervista concessa a The Diary of CEO, l’ex Manchester United, Jesse Lingard, è tornato a parlare dei Red Devils: “Il Manchester United è indietro in tutto: dalle infrastrutture ai social. Nel 2017 parlai con la società di YouTube e della creazione di alcuni contenuti. Volevo solo che si aggiornassero. Basterebbe guardare le strutture del City. A volte puoi rimanere al campo a giocare a fremette o a ping pong. Allo United, invece, arrivi, ti alleni e torni a casa”.

Foto: Nottingham Forrest Twitter