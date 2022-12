Lingard: “Lo United è il mio club del cuore. Non ho mai capito perché non mi facessero più giocare”

Jesse Lingard, centrocampista offensivo in forza al Nottingham Forest, parla alla BBC del suo passato al Manchester United e sul suo doloroso addio ai Red Devils.

Queste le sue parole: “Non so perchè non giocavo, non so quale fosse il problema, se c’erano questioni di politica nello spogliatoio o chissà cosa. Oggi come oggi, non ho ancora una risposta, ma non l’ho neanche chiesta. Avrei preferito che qualcuno, rispettando tutto il tempo che ho passato lì, mi avesse detto ‘ecco perchè non giochi’, ma nessuno lo ha fatto. C’erano solo false promesse. Mi allenavo duramente, ero in forma e pronto per giocare. Ma quando lavori duro in allenamento e alla fine non giochi mai, è molto frustrante. L’ultimo anno ho dovuto lavorare sodo, perchè sapevo che sarei andato via a parametro zero. Non sono un tipo che si intristisce e che butta giù i compagni, sono sempre un ragazzo positivo. Mi allenavo, facevo il mio lavoro e cercavo di dare il massimo. Ma l’ultimo anno è stato davvero complicato”.

Foto: twitter personale