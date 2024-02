Lingard ha svolto le visite mediche per l’FC Seoul, ora la firma

L’ex centrocampista del Manchester United, Jesse Lingard tornerà a giocare in Corea del Sud. Il giocatore classe 1992 ha svolto in queste ore le visite mediche per la squadra asiatica dell’FC Seoul ed è tutto pronto per l’ufficialità. L’inglese, dopo l’esperienza a Manchester, si era trasferito al Nottingham Forest e poi era rimasto svincolato dopo essersi allenato per un breve periodo si è allenato con il West Ham e l’Al Ettifaq. Sembra essere tutto fatto, novità attese prossimamente.

In bocca al lupo Jesse!

Foto: Twitter Nottingham Forest