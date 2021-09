Lingard: “Gli errori accadono nel calcio, sono arrabbiato. Ecco cosa dico ai tifosi”

Jesse Lingard, centrocampista del Manchester United, in un lungo messaggio pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, ha chiesto scusa a tutti i tifosi per l’errore commesso ieri che ha permesso allo Young Boys di vincere la prima gara della fase a gironi di Champions contro lo United. Un retropassaggio sciagurato con Jordan Siebatcheu che nel finale di partita ha segnato la rete del definitivo 2-1.

Ecco il messaggio di Lingard: “Ieri sera ho fatto male. Ogni volta che indosso la maglia, spero che le persone capiscano cosa significhi per me. Esco sempre con la voglia di fare il meglio per il club, la squadra e i tifosi. Sono arrabbiato per il ruolo che ho avuto in questa sconfitta. Gli errori accadono nel calcio, ma ci rialziamo e ripartiamo”.

Last night hurt. Everytime I pull on the shirt, I hope people understand what it means to me. I always go out wanting to do the best for the club, the team and the fans. I’m upset for my part in the defeat. Mistakes happen in football but we pick ourselves up and go again. pic.twitter.com/naTlNMop8L

— Jesse Lingard (@JesseLingard) September 15, 2021