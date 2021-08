Lingard: “Ero caduto in depressione, bevevo tanto alcool. Stavo smettendo di giocare”

Jesse Lingard, centrocampista del Manchester United, ha parlato al Daily Mail come la depressione di sua madre abbia influenzato anche il suo stato di salute. Un modo per esorcizzare i demoni che lo perseguitano e per rompere la barriera, spesso impercettibile, che separa il calciatore dall’essere umano: “Ho pensato di andar via dall’Inghilterra. Non per andare in Spagna, ma in Cina o in Arabia Saudita, da qualche parte dove sarei stato fuori dai riflettori per concentrarmi solo sul calcio. Avevo ricevuto molti insulti sui social. Poi mio fratello mi ha inviato alcuni video degli anni scorsi, convincendomi a restare in Inghilterra. Mi sono detto che potevo farcela. E’ stata dura. La depressione mi stava allontanando dal calcio. Bevevo tanto alcool. E’ stata durissima”.

Foto: Twitter United