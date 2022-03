L’infermeria dell’Atalanta si svuota: anche Malinovskyi convocato per Roma

Dopo il riscaldamento contro la Sampdoria è suonato l’allarme Malinovskyi in casa Atalanta. Il calciatore ucraino, infatti, si è dovuto fermare, e quindi non ha potuto disputare la partita, per un problema al polpaccio. Nei giorni scorsi sono stati effettuati gli esami di rito per scongiurare eventuali lesioni, ma il numero 18 nerazzurro non è comunque rientrato in gruppo fino alla notizia di oggi che lo vede di nuovo in gruppo e convocato per la partita dell’Olimpico contro la Roma. Una notizia fondamentale per Gasperini, che in questo momento deve fare a meno solo dell’infortunato di lungo corso Zapata e di Ilicic. Contro i giallorossi mancherà anche Toloi, squalificato. Di seguito i convocati:

Musso, Sportiello, Rossi; Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Palomino, Pezzella, Scalvini, Zappacosta; De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pasalic, Pessina; Boga, Malinovskyi, Mihaila, Miranchuk, Muriel

Foto: Twitter Atalanta