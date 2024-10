L’infermeria del Barcellona inizia a svuotarsi. Oggi in gruppo cinque pedine fondamentali

La seconda metà di ottobre sarà per il Barcellona un periodo fondamentale. Tre gare, tutte di un peso specifico importantissimo, che potranno definire parte dei destini e delle inerzie stagionali blaugrana. Siviglia, Bayern e Real Madrid, trittico non proprio di proprio conto. Ma Flick potrà puntare su ben cinque risorse in più, che ritornano in campo dopo i rispettivi infortuni. Parliamo di Dani Olmo, Gavi e Fermín, che secondo Mundo Deportivo oggi erano ad allenarsi con il gruppo al Joan Gamper in vista delle prossime gare. Recuperati anche Yamal e Lewandowski, colpiti da alcuni acciacchi in Nazionale.

Foto: Instagram Gavi