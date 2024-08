Linetty: “Torino è casa mia. Vanoli mi piace. L’obiettivo è arrivare più in alto possibile in classifica”

Karol Linetty centrocampista del Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di cosa si aspetta dalla prossima stagione: “Arrivare il più in alto possibile in classifica. In questo momento non posso dire ai tifosi: ‘Di certo arriveremo in Europa’. Siamo con un nuovo allenatore, ora pensiamo a proseguire il lavoro, poi partita dopo partita capiremo dove potremmo arrivare”.

Su Vanoli: “Mi piace, ha idee tattiche interessanti, è un bel tecnico, si approccia per la prima volta alla Serie A ma sono certo che farà bene”.

Chiosa finale sulla città di Torino e su come si trovi al Toro: “Benissimo! In questo club ci sto da Dio: sono orgoglioso di essere da tanti anni con il Toro e di poter iniziare la mia quinta stagione. E poi la città è bellissima…Che dire… Torino è stupenda, è semplicemente casa mia. In questa città mi trovo come a casa”.

Foto: twitter Torino